Администрация Волгограда 28 апреля сообщила о введении пешеходного режима вечером 1 мая в связи с проведением на «Волгоград Арене» ретро-матча. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, движение транспорта будет временно ограничено вблизи стадиона с 20.30 до 22.30.

– Для обеспечения безопасности зрителей ретро-матча принято решение 1 мая с 20.30 до 22.30 ввести пешеходный режим на Первой продольной магистрали в границах от улицы Маршала Крылова до 7-й Гвардейской, – сообщили в городской администрации. – Также пешеходный режим в указанное время будет действовать на Нулевой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до Землянского.

Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало об усилении графика работы общественного транспорта 1 мая в связи с проведением ретро-матча.