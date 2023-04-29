Расследования 29.04.2023 08:51
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29.04.2023 08:51
Жирновский районный суд Волгоградской области вынес постановление об отсрочке исполнения приговора в отношении местного жителя, который был мобилизован для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года.
Как сообщили в районном суде, мужчину признали виновным по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Ему назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
С ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения приговора в суд обратился отец мобилизованного.
- Судом, в соответствии со ст.398 УПК РФ, с учетом данных обстоятельств, признанных судом исключительными, постановлено отсрочить (осужденному – ред.) исполнение приговора суда до его демобилизации, но не более чем на 6 месяцев с момента вступления постановления суда в законную силу, - сообщили в районном суде.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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