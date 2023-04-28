Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 мая

Напомним, ранее Росводресурсы определили такой объем сбросов на Волжской ГЭС до 30 апреля. При этом в федеральном ведомстве сократили изначально запланированный период пиковых сбросов.
Экология 28.04.2023 19:41
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28.04.2023 19:41
Напомним, ранее Росводресурсы определили такой объем сбросов на Волжской ГЭС до 30 апреля. При этом в федеральном ведомстве сократили изначально запланированный период пиковых сбросов.
Росводресурсы опубликовали новый график сбросов на Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, соответствующее решение было принято сегодня, 28 апреля, с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.Так, с 1 по 13 мая режим работы волгоградского гидроузла будет осуществляться в режиме спецпопуска в объеме 16 тысяч кубометров в секунду.
Напомним, ранее Росводресурсы определили такой объем сбросов на Волжской ГЭС до 30 апреля. При этом в федеральном ведомстве сократили изначально запланированный период пиковых сбросов.
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