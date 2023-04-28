Расследования

Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под Волгоградом

Расследования 28.04.2023 12:30
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28.04.2023 12:30


Пятнадцать коров в хуторе Терновой Котельниковского района Волгоградской области погибли из-за отравления химикатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете ветеринарии, в отобранных биоматериалах по результатам исследований обнаружены соединения нитратов и нитритов. 
– Инфекционных заболеваний не выявлено, – уточнили в органе исполнительной власти. 
Напомним, трагедия произошла 22 апреля при возвращении животных с пастбища. Буренки, не добравшись до родных подворий, вдруг стали падать и умирать на глазах шокированных хозяев. Выяснилось, что коровы напились из огромной лужи около полей местного фермера. По словам жителей, вода вылилась из бочки, где размешивали химикаты для обработки полей. 
Хуторяне, потерявшие домашнюю скотину, обратились с заявлением в полицию, которая в настоящий момент проводит проверку по факту происшествия. 
Жители уверены, что в случившемся виноват фермер, рабочие которого проявили небрежность при обращении с химикатами, используемыми для обработки полей. 

– Он даже не извинился перед нами, прислал рабочих, которые обвинили во всем нас, – говорят люди. 

Сельхозрабочие, в свою очередь, уверяли, что трагедия произошла из-за недосмотра владельцев животных. 
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