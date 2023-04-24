Экономика

В Волгограде достраивают логистический центр транспортного коридора «Север-Юг»

Экономика 24.04.2023 18:28
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24.04.2023 18:28



Новый склад площадью порядка 45 тысяч квадратных метров построили в Волгограде. Как сообщили в мэрии, этот объект входит в крупный логистический комплекс, который возводят вблизи поселка Солнечного в Краснооктябрьском районе с прошлого года. 
Общая площадь всего транспортно-логистического центра составит около 100 тысяч квадратных метров. В его состав войдут порядка 20 основных и вспомогательных объектов, в том числе будут оборудованы складские и холодильные помещения. Грузооборот одного из крупнейших комплексов в регионе составит около 4,1 миллиарда тонн в год. Новый склад - один из объектов, который уже построен. Сейчас здесь ведется наладка холодильного оборудования. После запуска он обеспечит 870 дополнительных рабочих мест. 
Завершить строительство логистического центра планируют к концу 2023 года. Он обеспечит работой порядка 3800 человек.
По данным горадминистрации, комплекс строится на стыке направлений, связывающих Китай, Казахстан, Россию и ряд других государств, а также международного транспортного коридора «Север-Юг» (транспортный путь между Россией и Индией). Его открытие позволит увеличить скорость товародвижения, сократить логистические издержки в цепях поставок, стоимости товаров и продуктов для жителей Волгоградской области, обеспечит рост грузопотоков. 
Фото: администрации Волгограда
 

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