Расследования

В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия Ланового

Расследования 24.04.2023 14:47
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24.04.2023 14:47


В Волгограде в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется открытие бюста народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгоградской области сегодня, 24 апреля. 

Напомним, что Василий Семенович Лановой не раз приезжал в Волгоград, а 70-ю годовщину Победы в Сталинградской битве встретил  вместе с жителями города-героя. Легендарный актер охотно встречался с волгоградцами, обязательно приезжая в госпиталь ветеранов войн, посещал Мамаев курган.

Россиянам Василий Семенович запомнится как большой патриот, не терпевший  небрежного отношения к победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

Вот только самые яркие из его цитат на эту тему: 

Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины. Тут двух мнений быть не может. Ну разве что у подлецов. 

В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть!

Сейчас многие хотят принизить значение нашей страны в разгроме фашизма. Ладно, если это делают западные идеологи, но мерзко видеть, как наши доморощенные холуи подпевают им из конъюнктурных соображений. Эти люди посягают на святое.

Во всем моем творчестве самое драгоценное - то, что посвящено нашей Победе. В 70-х годах режиссер Кармен пригласил меня озвучивать 20-серийный документальный фильм «Великая Отечественная», где впервые прозвучали истинные цифры наших страшных потерь. Помню крупный план людей разных возрастов, которые отправлялись на фронт из блокадного Ленинграда, и слова: «Вглядитесь в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернётся живым…» Я начинал озвучивать и… не мог сдержать слёз. Приходилось останавливаться. Лишь через неделю я научился справляться с комом в горле и подступающими слезами.

– Для меня самая большая святыня - вклад наших родителей в нашу Победу.

Где именно будет установлен бюст Василия Ланового, пока не поясняют ни в городской, ни в областной администрациях. О месте, а также о времени торжественной церемонии открытия бюста ИА «Высота 102» сообщит, как только информация будет известна. 

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