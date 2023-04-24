В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия Ланового





В Волгограде в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется открытие бюста народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгоградской области сегодня, 24 апреля.

Напомним, что Василий Семенович Лановой не раз приезжал в Волгоград, а 70-ю годовщину Победы в Сталинградской битве встретил вместе с жителями города-героя. Легендарный актер охотно встречался с волгоградцами, обязательно приезжая в госпиталь ветеранов войн, посещал Мамаев курган.

Россиянам Василий Семенович запомнится как большой патриот, не терпевший небрежного отношения к победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Вот только самые яркие из его цитат на эту тему:

– Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины. Тут двух мнений быть не может. Ну разве что у подлецов.

– В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть!

– Сейчас многие хотят принизить значение нашей страны в разгроме фашизма. Ладно, если это делают западные идеологи, но мерзко видеть, как наши доморощенные холуи подпевают им из конъюнктурных соображений. Эти люди посягают на святое.

– Во всем моем творчестве самое драгоценное - то, что посвящено нашей Победе. В 70-х годах режиссер Кармен пригласил меня озвучивать 20-серийный документальный фильм «Великая Отечественная», где впервые прозвучали истинные цифры наших страшных потерь. Помню крупный план людей разных возрастов, которые отправлялись на фронт из блокадного Ленинграда, и слова: «Вглядитесь в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернётся живым…» Я начинал озвучивать и… не мог сдержать слёз. Приходилось останавливаться. Лишь через неделю я научился справляться с комом в горле и подступающими слезами.

– Для меня самая большая святыня - вклад наших родителей в нашу Победу.

Где именно будет установлен бюст Василия Ланового, пока не поясняют ни в городской, ни в областной администрациях. О месте, а также о времени торжественной церемонии открытия бюста ИА «Высота 102» сообщит, как только информация будет известна.