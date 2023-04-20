Как получить бесплатные пригласительные на ретро-матч на Волгоград Арене: инструкция

Спорт 20.04.2023 15:40
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20.04.2023 15:40
Новость о проведении ретро-матча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» 1 мая вызвала ажиотаж у волгоградцев. В администрации Волгоградской области, которая является одним из организаторов предстоящего турнира, пояснили, как можно будет попасть на игру.
Так, проход на Волгоград Арену будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, доступным исключительно на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру. Они будут появляться на билетном портале поэтапно.
По информации Российского футбольного союза, для посещения матча необходимо пройти регистрацию и скачать билет. В одном заказе от одной учетной записи можно получить не более четырёх штук. Детям, возраст которых не превышает 6 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят в сопровождении близких родственников, и не будут занимать индивидуальные зрительские места.
Организаторы матча обращают особое внимание и призывают зрителей к бдительности: приобретение билетов с рук, на других сайтах и маркетплейсах может привести к печальным и непредсказуемым последствиям.
Напомним, игра состоится 1 мая в 20-00 ч. Поединок пройдёт в ретро-стиле. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед матчем состоится классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.
Состав хозяев будет сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звёздные ветераны красно-белых.
За «Динамо» сыграют Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович. Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.
В составе «Спартака» на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко. Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.
Справка. 2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
Вся информация об игре и предматчевой программе будет доступна на специальной странице legends.rfs.ru.
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