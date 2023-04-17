РФС опубликовал программу ретро-матча «Победа» в Волгограде 1 мая





Стали известны подробности матча-реконструкции легендарного поединка между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", который состоится 1 мая на Волгоград Арене в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу РФС, игра начнётся в 20:00. Встречу покажет федеральный канал "Матч ТВ". Запланирована также большая праздничная предматчевая программа. Организаторами большого спортивного праздника стали администрация Волгоградской области, оргкомитет празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве и спортивное общество "Динамо.

Стали известны подробности матча-реконструкции легендарного поединка между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", который состоится 1 мая на Волгоград Арене в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу РФС, игра начнётся в 20:00. Встречу покажет федеральный канал "Матч ТВ". Запланирована также большая праздничная предматчевая программа. Организаторами большого спортивного праздника стали администрация Волгоградской области, оргкомитет празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве и спортивное общество "Динамо.





Начало программы: работа тематических фото-зон, мастер-классы, зона сдачи норм ГТО. Начало программы: работа тематических фото-зон, мастер-классы, зона сдачи норм ГТО.





Встреча между "Динамо" и "Спартаком" откроет новый турнир среди ветеранов футбола "Лигу Легенд", организатором которой выступит Российский Футбольный Союз. После поединка в Волгограде пройдет серия ретро-матчей в разных городах России: в Москве, Питере, Самаре, Ростове и т.д.

Противостояние двух команд пройдёт в ретро-стиле. Ожидается, что соперники подъедут к стадиону на автобусах образца 20-ого века. Перед стартовым свистком состоится цветочная церемония с обменом букетов. А футболисты и арбитры будут одеты в специальную форму прошлых лет. За "Динамо" сыграют легенды одноименного московского клуба и "Ротора".Проход на матч будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно приобрести на одном из билетных ресурсов.Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.9:00 - 11:00 - Участие футболистов в параде трудовых коллективов Волгограда.- Посещение мемориального комплекса и возложение цветов на Мамаевом кургане.11:00 - Матч болельщиков Спартака и Ротора. (Стадион ВГАФК, Проспект Ленина, 78)17:00 - Открытие входа для зрителей.19:30 - 19:46 - Включение с бровки и трансляция видео в прямом эфире на табло. Виктор Гусев и Геннадий Орлов приветствуют болельщиков и зачитывают составы команд. Историческая хроника матча 1943 г.19:46 - Парад физкультурников и флагоносцев. Перестроения и гимнастические пирамиды на поле под композицию «Стадион моей мечты». Пролет легкомоторного самолета с растяжкой над стадионом.19:53 - Чествование ветеранов ВОВ и участников матча 1943 г. «На руинах Сталинграда». Почетные гости матча вручают цветы.19:58 - Команды выходят на поле под марш Блантера с букетами цветов.20:00 - Стартовый свисток о начале игры2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.