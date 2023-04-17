РФС опубликовал программу ретро-матча «Победа» в Волгограде 1 мая

Проход на матч будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно приобрести на одном из билетных ресурсов.
Предварительные составы команд
«Динамо» Сталинград
Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.
Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.
«Спартак» Москва
Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.
Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.
Программа мероприятий
9:00 - 11:00 - Участие футболистов в параде трудовых коллективов Волгограда.
- Посещение мемориального комплекса и возложение цветов на Мамаевом кургане.
11:00 - Матч болельщиков Спартака и Ротора. (Стадион ВГАФК, Проспект Ленина, 78)
17:00 - Открытие входа для зрителей.
19:30 - 19:46 - Включение с бровки и трансляция видео в прямом эфире на табло. Виктор Гусев и Геннадий Орлов приветствуют болельщиков и зачитывают составы команд. Историческая хроника матча 1943 г.
19:46 - Парад физкультурников и флагоносцев. Перестроения и гимнастические пирамиды на поле под композицию «Стадион моей мечты». Пролет легкомоторного самолета с растяжкой над стадионом.
19:53 - Чествование ветеранов ВОВ и участников матча 1943 г. «На руинах Сталинграда». Почетные гости матча вручают цветы.
19:58 - Команды выходят на поле под марш Блантера с букетами цветов.
20:00 - Стартовый свисток о начале игры
Фото СК "Ротор" VK.com