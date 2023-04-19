



Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия.

На онлайн презентации итогов конкурса выступили: заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина; гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Практика Сбера — часть большого проекта заботы о старших — «Деменция.нет». Он создан и воплощается в жизнь волонтёрами. Добровольцы Сбера регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами банка. На встречах можно пройти диагностику и обучиться специальным упражнениям для улучшения когнитивного здоровья.

В первой волне проекта приняли участие более ста волонтёров из числа сотрудников Сбера. Они прошли специальное обучение и стали экспертами по деменции.

Сейчас проект развёрнут в 26 городах. Более 4 тыс. человек уже приняли участие в его мероприятиях. В ближайших планах — обучение ещё 100 волонтёров и расширение географии проекта. На сайте «Деменция.нет» можно записаться на мероприятия, посвящённые когнитивному здоровью и профилактике заболевания.

Всероссийский конкурс лучших практик активного долголетия проводится третий год подряд в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его цель — найти и тиражировать лучшие практики, которые помогут повышению качества жизни пожилых людей. Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты».



