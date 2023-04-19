Экономика

Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия

Экономика 19.04.2023 16:39
0
19.04.2023 16:39


Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия. 
На онлайн презентации итогов конкурса выступили: заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина; гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.
Практика Сбера — часть большого проекта заботы о старших — «Деменция.нет». Он создан и воплощается в жизнь волонтёрами. Добровольцы Сбера регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами банка. На встречах можно пройти диагностику и обучиться специальным упражнениям для улучшения когнитивного здоровья.
В первой волне проекта приняли участие более ста волонтёров из числа сотрудников Сбера. Они прошли специальное обучение и стали экспертами по деменции.
Сейчас проект развёрнут в 26 городах. Более 4 тыс. человек уже приняли участие в его мероприятиях. В ближайших планах — обучение ещё 100 волонтёров и расширение географии проекта. На сайте «Деменция.нет» можно записаться на мероприятия, посвящённые когнитивному здоровью и профилактике заболевания.
Всероссийский конкурс лучших практик активного долголетия проводится третий год подряд в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его цель — найти и тиражировать лучшие практики, которые помогут повышению качества жизни пожилых людей. Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.04.2023 14:52
Экономика 19.04.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 14:23
Экономика 19.04.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:27
Экономика 19.04.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:22
Экономика 19.04.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 11:58
Экономика 19.04.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:58
Экономика 19.04.2023 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:53
Экономика 19.04.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:44
Экономика 19.04.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 09:40
Экономика 19.04.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 15:50
Экономика 18.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:45
Экономика 18.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:41
Экономика 18.04.2023 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:33
Экономика 18.04.2023 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 12:29
Экономика 18.04.2023 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 11:54
Экономика 18.04.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:26
Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьникаСмотреть фотографии
19:55
Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкарыСмотреть фотографии
19:29
В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного СталинградаСмотреть фотографии
18:43
«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракционСмотреть фотографии
17:51
«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписаниеСмотреть фотографии
17:40
Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНРСмотреть фотографии
17:20
В Ставрополе назвали улицу в честь погибшего на СВО Дениса Зорина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган и БК-31Смотреть фотографии
16:48
Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и обучениеСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
15:27
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о фальшивом сыре «Российский»Смотреть фотографии
15:08
«Им дали 72 часа»: волгоградцы опасаются новых стычек с цыганами после конфликта на вокзалеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде отмечают 80-летие военной контрразведки «СМЕРШ»Смотреть фотографии
14:23
Стадо овец украли ночью из сарая жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградский регион голосует за «Здоровое питание в школе и дома»Смотреть фотографии
13:04
Депутаты дали председателю КСП Волгограда новый срокСмотреть фотографии
12:25
На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»Смотреть фотографии
12:22
Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотериСмотреть фотографии
11:59
«Повернули поперек реки»: под Волгоградом приступили к ремонту утонувшего мостаСмотреть фотографии
11:58
Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнениеСмотреть фотографии
11:12
Росводресурсы сократили пик максимальных сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:10
Эксперт ОНФ раскритиковала чиновников Камышина за кривую плиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели экологические уроки для самых маленьких котельниковцевСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет Минводы — МоскваСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области дачники в 41 СНТ встретят Первомай в потемкахСмотреть фотографии
08:18
Семья из горевшего общежития в Волгограде отказалась переезжать в другое жильеСмотреть фотографии
21:43
Представитель РФС посетила ВолгоградСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьераСмотреть фотографии
 