Стадо овец украли ночью из сарая жительницы Волгоградской области

Расследования 19.04.2023 14:23
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19.04.2023 14:23
Полицейские раскрыли кражу овец в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением о пропаже 13 овец из сарая, расположенного на территории частного домовладения, обратилась 54-летняя сельская жительница. Женщина сообщила, что ее животных украли, а ущерб оценила в 52 тысячи рублей.
Подозреваемых быстро нашли. Им оказались 23-летний юноша и 39-летний неоднократно судимый мужчина. Они сознались в краже и сообщили, что ночью проникли на территорию частного домовладения, погрузили овец в «УАЗ» и уехали. Животных они продали, а деньги потратили. Место нахождения овец устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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