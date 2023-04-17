Экология

Природоохранная прокуратура ждет от волгоградцев сообщений о рубках и свалках в лесах

Экология 17.04.2023 20:01
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17.04.2023 20:01


Жители Волгоградской области могут сообщить о незаконных рубках, фактах захламления лесов отходами, нарушениях правил противопожарной безопасности на «горячую линию», которую проводит Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Звонков от жителей регионов Волжского бассейна, в том числе Волгоградской области, ждут в период с 17 апреля по 1 мая.
Обращения принимаются по телефонам:
- Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры: 8-910-937-34-93;
- Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры:8-991-352-41-52.
Сообщения можно направлять и в электронном виде на сайте Волжской прокуратуры на Едином портале природоохранной прокуратуры в разделе «Обращение в прокуратуру».
Принимаются любые вопросы, которые входят в зону компетенции природоохранной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что информация, содержащая сведения о нарушениях закона, будет являться основанием для организации проверочных мероприятий.

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