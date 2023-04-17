



Жители Волгоградской области могут сообщить о незаконных рубках, фактах захламления лесов отходами, нарушениях правил противопожарной безопасности на «горячую линию», которую проводит Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Звонков от жителей регионов Волжского бассейна, в том числе Волгоградской области, ждут в период с 17 апреля по 1 мая.

Обращения принимаются по телефонам:

- Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры: 8-910-937-34-93;

- Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры:8-991-352-41-52.

Сообщения можно направлять и в электронном виде на сайте Волжской прокуратуры на Едином портале природоохранной прокуратуры в разделе «Обращение в прокуратуру».

Принимаются любые вопросы, которые входят в зону компетенции природоохранной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что информация, содержащая сведения о нарушениях закона, будет являться основанием для организации проверочных мероприятий.



