СК назвал обвиняемого в деле о гибели мужчины на стройке ЖК «Колизей»

Волгоградские следователи направили уголовное дело о гибели 29-летнего строителя в результате падения в шахту лифта в прокуратуру. По информации СУ СК России по Волгоградской области, отвечать за гибель молодого мужчины в суде будет его 39-летний начальник.

Напомним, что трагедия разыгралась на стройплощадке ЖК «Колизей» в мае 2022 года. Как сообщало ИА «Высота 102», 3 мая уроженец Узбекистана, прибывший на заработки в Волгоград из Нижнего Новгорода, на одном из этажей недостроенного 6-этажного дома выполнял строительные работы, в ходе которых сорвался в шахту лифта, получив множественные телесные повреждения. Спустя несколько дней молодой мужчина скончался в реанимации волгоградской больницы.

– Следственным отделом по Кировскому району 39-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 У РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, – сообщили в регионально СУ СКР сегодня, 17 апреля.

В следственном управлении уточняют, что 29-летний погибший не был официально оформлен в строительной организации.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело поступит в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.