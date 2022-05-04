В Волгограде строитель упал с высоты в ЖК «Колизей»

В Кировском районе Волгограда с высоты сорвался рабочий на стройплощадке ЖК «Колизей» на улице Санаторной, 19. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 4 мая, мужчина попал в реанимационное отделение.

— Инцидент произошел вечером 3 мая. Рабочий сорвался с высоты третьего этажа и получил черепно-мозговую травму, — сообщили информагентству в экстренных службах региона.

По неподтвержденной официально информации, пострадавший является гражданином Республики Узбекистан. В Волгоград мужчина приехал на заработки из Нижнего Новгорода.

— 25-летний мужчина находится в реанимационном отделении больницы № 15, — пояснили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.

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