В развитие Волгограда планируется инвестировать 1 триллион рублей





Программа развития Волгограда до 2034 года включает более 500 мероприятий и проектов с объемом финансирования более 1 триллиона рублей. Об этом сообщил сегодня, 12 апреля, на встрече с общественниками губернатор региона Андрей Бочаров.

Средства пойдут на обновление коммунальной и инженерной инфраструктуры, модернизацию городского транспорта, развитие дорожно-транспортного комплекса и прибрежной территории, реализацию проектов благоустройства и создания современных общественных пространств, развитие объектов культуры, сбалансированное развитие районов города.

Отдельно губернатор остановился на проекте создания историко-культурного туристического комплекса островов Голодный - Сарпинский. Современный центр семейного отдыха и досуга создаст новые стимулы для дальнейшего социально-экономического развития региона и ЮФО в целом. Это позволит реализовать целый ряд патриотического, событийного, детского, лечебно-оздоровительного, медицинского и других видов туризма.

- К этому проекту мы шли очень долго — это мечта, чтобы на острове Сарпинском была создана серьезная база для развития. Это потребует от нас долгосрочной системной работы. Предварительные инвестиции в проект оцениваются в порядка 100 млрд рублей. Идет подготовка к разработке мастер-плана проекта, — отметил Андрей Бочаров.



