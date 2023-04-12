ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition

Экономика 12.04.2023 13:20
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12.04.2023 13:20
В рамках реализации плана импортозамещения ПСБ переводит свою IT-инфраструктуру на программное обеспечение отечественных правообладателей. После исследования представленных на рынке решений эксперты банка выбрали операционную систему Astra Linux Special Edition от ГК «Астра». Банк приобрел лицензии на операционную систему Astra Linux Special Edition для всех рабочих мест пользователей в качестве целевой платформы, а также для применения на серверном оборудовании для работы прикладных систем.
Встроенные в операционную систему Astra Linux Special Edition сертифицированные средства защиты информации обеспечивают необходимую банку степень безопасности данных. Другим важным фактором, определившим выбор новой системы, стало наличие отработанных механизмов миграции, благодаря которым непрерывность рабочих процессов сохраняется даже во время внедрения нового программного обеспечения.
— В текущих экономических условиях одновременно с масштабными преобразованиями в рамках стратегии цифровой трансформации перед банком стоит амбициозная задача по обеспечению технологической независимости от импортного оборудования и софта. Банк уделяет пристальное внимание кибербезопасности и защите конфиденциальной информации. Поэтому мы запускам сервисы, позволяющие обрабатывать информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую и государственную тайну, что особенно важно для наших клиентов. Внедрение новой операционной системы позволит нам не только совершенствовать системы управления бизнес-процессами банка в новой экономике, но и продолжать обеспечивать высокие стандарты качества банковских продуктов и цифровых сервисов для наших клиентов, — отметил Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ.
— Наш программный стек активно развивается. Мы придаем большое значение обеспечению совместимости с актуальными для финсектора решениями, интеграции средств защиты информации во все свои продукты и в безопасную разработку. Стремимся к тому, чтобы с нашим ПО банки получали те же возможности и тот же уровень сервиса, к которому они привыкли, а миграция на импортонезависимые технологии не только не снизила, но и, наоборот, повысила защищенность и эффективность их инфраструктур. Наши разработчики готовы максимально адаптировать софт под запросы отраслевых клиентов, при этом привилегированный уровень технической поддержки, который мы предоставляем, — это оптимальный формат взаимодействия, при котором обратная связь от клиента находит самый оперативный отклик у разработчика, — прокомментировал генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев.
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