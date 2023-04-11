Волгоградец из-за парковочного места порезал колеса «ГАЗели»





Полицейские задержали жителя Волгограда, который решил бороться за парковочное место незаконным способом. Как сообщили в УМВД Волгограда, мужчина подозревается в том, что порезал передние колеса «ГАЗели», припаркованной во дворе дома.

С заявлением в полицию обратился водитель автомобиля. По его словам, накануне он припарковал «ГАЗель» на улице Бурденко, а потом обнаружил машину с поврежденными колесами.

- Участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №6 (Советский район) УМВД России по городу Волгограду установил личность и задержал подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, который ранее неоднократно уже вступал в конфликт с заявителем из-за парковочного места, - сообщили в главке.

Задержанный пояснил полицейским, что не смог сдержать эмоций, когда увидел, что парковочное место снова занято «ГАЗелью».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



