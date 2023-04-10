



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») сравнили официальные продажи китайских автомобилей в I квартале текущего года и в период января-марта в 2022-м. Среди чайна-марок практически исчезли другие классы автомобилей, кроме кроссоверов. Из 64 483 машин из Поднебесной, отметившихся в АЕB, 63 798 или 98,9% оказались вседорожниками. Еще год назад “китайцы” за аналогичный период продали у нас 26 783 а/м, при этом кроссоверов среди них тоже было большинство – 23 475 а/м, но их доля была заметно меньше – 87,6%. Причем останавливаться на достигнутом марки Китая, вероятно, не собираются. Выбор покупателя в сегменте чайна-SUV уже до конца весны может подобраться к 40 моделям. Те, кто на этом фоне быстрее других смогут дать рынку седаны, останутся в выигрыше.

Скорость распространения кроссоверов в российском авторитейле впечатляет. А в китайском сегменте в текущем году каким-либо другим классам автомобилей остается все меньше места под солнцем. За I квартал в 2023-м официальные дистрибьюторы завезли в Россию 63 798 различных вседорожников из Поднебесной как с моно-, так и с полным приводом. В итоге они составили 98,9% всех машин чайна-сегмента. Причем в разрезе моделей SUV только в официальных данных AEB, которые по-прежнему не включают, например, марки JAC и Voyah, количество кроссоверов увеличилось с 21 до 30.

Естественно, что в рейтинге самых популярных моделей, за исключением разве что первых двух мест, произошли кардинальные изменения. Лидером с результатом в 7,3 тысячи а/м остался Haval Jolion. Такие результаты продаж связаны прежде всего с включением модели в госпрограмму льготного автокредитования.

К нему вплотную подобрался Chery Tiggo 7Pro (6,9 тысячи машин). Как и в случае с серьезным (+71%) ростом продаж Geely Coolray (6 653 а/м), роль сыграли весомые поддержки продаж дистрибьюторов. Очень тепло рынок принял две новинки – Chery Tiggo 4 Pro и Omoda С5. В десятку также вошли Geely Atlas Pro, два Chery - Tiggo 8Pro и Tiggo 4, а также два Haval – F7 и F7X.

Все три модели Exeed, даром, играя в лиге почти премиальных автомобилей за 3-5 миллионов рублей, расположились в топ-15. В этой же компании нашли себе места новинка Haval Dargo и особенно активно дорожающая Geely Tugella. Меньше тысячи сделок за квартал, но все же больше, чем год назад, было у Haval H9, FAW Bestune T77, который вот-вот станет «Ладой» и двух Great Wall. Практически все модели Changan, за исключением самой доступной CS35 Plus (16 место), расположились с 22 по 25 позиции. Все модели GAC оказались в конце, так ка дистрибьютор практически сорвал их поставки. И наконец, отставание от остальных Tank 300 и двух Geely – Monjaro и Okavango - исключительно временное. Эти модели – дебютанты марта.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

– В целом, практически все кроссоверы и вседорожники, которые китайцы продолжали к нам привозить в достаточных количествах, отметились двузначным ростом. Это подтверждает тот факт, что наш дефицитный рынок и дальше готов их принимать в больших количествах. Так или иначе, но в I квартале текущего года мы стали свидетелями максимальной доли SUV среди китайских брендов. Те из марок, которые уже привезли или запланировали поставки седанов малого, компактного, среднего и большого размерных классов смогут со временем быстро нарастить долю рынка за счет отложенного спроса на все четырехдверные автомобили.

Топ-30 китайских SUV по итогам продаж I кв. 2023 года



