Камера сняла, как двух школьников сбила машина в Волгограде

Дорожное происшествие, в котором пострадали двое школьников 13 и 14 лет, произошло в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП несовершеннолетних госпитализировали.

По предварительным данным, 36-летний водитель на «Лада Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на двух подростков, которые стали переходить дорогу. ДТП произошло напротив дома №12 по улице 7-я Гвардейская.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двоих мальчиков сбивает автомобиль, после чего они оба падают на проезжую часть.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



