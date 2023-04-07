Три трупа нашли в сгоревшем доме в Волгоградской области









В Волгоградской области на пожаре в частном доме погибли три человека. Как сообщили в экстренных службах, тела троих взрослых нашли после тушения огня.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании одноэтажного дома в СНТ «Кооператор» в Камышинском районе поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 7 апреля, в 9:10.

- В СНТ «Кооператор» горел одноэтажный дом размером 5х3 м по всей площади. Пожарные расчеты 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.24 ч. К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - сообщило региональное МЧС.

СУ СКР по региону проводит доследственную проверку по факту гибели людей.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



