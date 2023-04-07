Под Волгоградом 15-летний водитель протаранил на трассе иномарку









Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 867 км автодороги в Иловлинском районе.

По предварительной информации, 15-летний водитель автомашины «ВАЗ-2109», который следовал со стороны Москвы в Волгоград, при развороте врезался в Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадала 51-летняя водитель иномарки. Женщину госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



