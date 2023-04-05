Происшествия

В Волгограде обрушился фрагмент памятного знака на Доме Павлова с фразой «Отст(р)оим тебя, родной Сталинград»

Происшествия 05.04.2023 17:55
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05.04.2023 17:55


В Центральном районе Волгограда 5 апреля на улице Советской произошло обрушение фрагмента памятного знака, посвященного обороне и восстановлению Сталинграда, на Доме Павлова. Как сообщает ИА «Высота 102», на тротуар с объекта культурного наследия рухнула часть надписи «Отст(р)оим тебя, родной Сталинград».  

Обрушение, по словам волгоградцев, произошло во второй половине дня. В настоящее время на улице Советской работают представители коммунальных служб.  Как сообщает фотограф «Высоты 102», обломки с фрагментами слов «Сталинград», «родной» и «отст(р)оим» мужчины сметают с пешеходной зоны и складывают в мешок. 


Факт обрушения памятного знака ИА «Высота 102» подтвердили в администрации Волгограда. По информации мэрии, в 2023 году должны состояться реставрационные работы на объекте культурного наследия. Уже подготовлена и утверждена соответствующая документация. 

– Муниципалитетом начаты работы по восстановлению объекта памятного знака. Уже подготовлена проектно-сметная документация, которая успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу, – уточнили в администрации Волгограда. – Работы планируются в текущем году.  


Отметим, что акт госэкспертизы проектной документации от 2 марта 2023 года опубликован в открытом доступе. Согласно заключению экспертов, выдавших положительное заключение, на Доме Павлова планируется целый комплекс работ. А именно: отбивка пришедшей в негодность штукатурки, зачистка кирпичей (к слову, кладка не является исторической), расчистка деструктивных растворов в швах, обеспыливание, грунтовка и оштукатуривание элементов заново. Отреставрировать кирпичную кладку планируют методом вычинки, то есть с ее выемкой, обеспыливанием и обессоливанием, укреплением камнезаменителем и с последующей защитой от влаги. Недостающие фрагменты кладки обещают восстановить методом докомпоновки. Что касается непосредственно надписи «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942», то ее также планировали обеспылить, укрепить и защитить от влаги. 

Справка. Мемориальная стена-памятник на торцевой части Дома Павлова была открыта в мае 1985 года. Ее авторы – архитектор Вадим Масляев и скульптор Виктор Фетисов – перенесли надписи, сделанные защитниками Сталинграда на доме, сохраняя подчерк. Также воспели трудовой подвиг сталинградцев, восстанавливающих разрушенный родной город. В частности, на торце легендарного дома увековечено имя Александры Черкасовой – родоначальницы патриотического Черкасовского движения за скорейшее восстановление разрушенных городов. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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