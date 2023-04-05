Возможно, будет жилье комфорт-класса: в Волгограде бывший Дом молодежи снесут к началу лета

В Волгограде в ближайшие дни на территории бывшего Дома молодежи в Центральном районе подрядная компания приступит к сносу здания гостиницы. Напомним, 5 апреля ИА «Высота 102» сообщало об уже состоявшемся демонтаже некогда легендарного клуба «Корона». Избавить центр города от уродующих его облик сооружений, в том числе от пристройки, в которой располагается банк, планируют уже к началу лета. Об этом информагентству сообщил генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

Именно «Пересвет-Юг», как рассказал Алексей Цуканов, выкупил заброшенные сооружения, сноса которых жители Волгограда ждут как минимум последний десяток лет.

– В общей сложности нами было проведено около семи сделок: что-то было куплено на торгах, что-то у бенефициаров, в том числе находящихся сейчас за границей. На весь процесс ушло у нас около трех лет, – пояснил Цуканов «Высоте 102». – В итоге в нашем распоряжении оказались здание гостиницы, которое сейчас закрыто баннером со стороны Волги, здание бывшего ресторана (он же клуб «Корона»), и одна вторая пристройки, в которой располагается банк. «Корону» снесли, в настоящее время площадка расчищается для проезда тяжелой техники, которой предстоит разобрать гостиницу.

По словам Алексея Цуканова, баннер «Za Сталинград» на фасаде Дома молодежи, о появлении которого ИА «Высота 102» сообщало прошлой весной, также разместила компания «Пересвет-Юг».

– Перед 9 Мая в прошлом году было принято решение закрыть конструкции баннером. Однако вскоре после праздника вандалы начали его резать, – вспоминает гендиректор компании. – Пришлось поставить охрану. До сих пор пункт охраны работает на объекте.





По словам Цуканова, на месте бывшего Дома молодежи в обозримом будущем должен появиться объект, на возведение которого дадут свое согласие волгоградцы.

– Сейчас наша главная задача – поскорее расчистить территорию, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев. Далее планируем объявить конкурс на лучшую архитектурную концепцию, в котором примут участие не только волгоградские специалисты, но и архитекторы из других городов. О готовности разработать концепцию уже высказались представители из разных регионов, – рассказал Алексей Цуканов. – В любом случае, выбор будет осознанным. Мы привлечем самых авторитетных экспертов и обязательно общественность.

Директор компании «Пересвет-Юг» сообщает, что в конечном итоге Дом молодежи сменит на берегу Волги объект жилого строительства.

– Это будет жилье класса «комфорт плюс», – говорит Алексей Цуканов. – При этом какой-либо сопутствующей инфраструктуры в виде магазинов там будет возводиться по минимуму.

В ближайшие дни на площадку пригонят экскаватор-разрушитель с гидравлическими ножницами, который в прямом смысле слова начнет кромсать этажи бывшего гостиничного комплекса. Со всеми демонтажными работами, сообщил Алексей Цуканов, планируют управиться за два-три ближайших месяца. То есть к середине лета от руин Дома молодежи в Центральном районе Волгограда не останется и следа.

Напомним, что одновременно «Пересвет-Юг» демонтирует еще одну давнюю заброшку – Морятник в пойме реки Царицы. Объект между Ворошиловским и Центральным районами на минувшей неделе обнесли строительным забором. Не сегодня завтра стартует разбор верхних этажей сооружения.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»