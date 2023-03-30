В пойме реки Царицы между Центральным и Ворошиловским районами Волгограда стартует демонтаж одной из самых популярных городских заброшек – Морятника. Как сообщает ИА «Высота 102», снос недостроенного с советских времен здания предусмотрен в рамках масштабного проекта по благоустройству территории. Уже завтра Морятник закроют стальным заборам. На этом и завершится его история.

По информации генерального директора «Пересвет-Юг» Алексея Цуканова, заброшка в пойме реки Царицы была выкуплена компанией у прежней владелицы. Активные демонтажные работы на объекте стартуют в начале апреля.

– К сносу Морятника мы планируем приступить через неделю – после установки ограждения. Снос, или точнее разбор, здания будет производиться около трех месяцев и тогда можно будет с уверенностью сказать, что эпоха полуразрушенного сооружения ушла в прошлое, – пояснил Алексей Цуканов ИА «Высота 102». – 29 марта были произведены подготовительные работы: разгребли завалы из разрушенных конструкций, чтобы стало возможным оградить площадку в соответствии с требованиями техники безопасности.





Алексей Цуканов уточняет, что выкуп и утилизация Морятника необходимы для строительства технологических проездов, велосипедных и пешеходных дорожек, спортивных площадок в рамках заключенного в декабре прошлого года муниципального контракта.

– Контракт реализуется в соответствии с концепцией, утвержденной Градостроительным советом. Проектная документация в настоящее время проходит государственную экспертизу, – уточнил он.

Напомним, что в июле 2022 года урбанисты презентовали проект благоустройства второй части поймы реки Царицы, расположенной в границах от Астраханского моста до ул. Глубокоовражной. По официальной информации, реконструкция будет проведена на участке общей площадью 43 гектара. Доминантой проекта называют технопарк, строительством которого займется компания «Пересвет-Юг». Согласно представленной губернатору концепции, современное пространство гармонично впишется в зеленый облик поймы за счет нестандартного дизайнерского решения – кровлю сооружения урбанисты планируют использовать под высадку зеленых насаждений.

– Общая площадь технопарка составит 24 тысячи квадратных метров. Ключевая идея инновационного пространства – создать платформу для современных компаний, планирующих развиваться в регионе, а также для передового местного бизнеса, – заявляли в июле 2023-го авторы проекта. – Технопарк станет местом притяжения и катализатором развития бизнес-сообщества и творческой молодежи.





– На данный момент продолжается разработка проектной документации технопарка – оператора Сколково компанией «Народный архитектор», – уточнил 30 марта Алексей Цуканов. – Государственная экспертиза должна начаться в июле. Проектная документация на строительство подпорной стенки в пойме реки Царица, которая является неотъемлемой частью строительства технопарка, уже прошла государственную экспертизу.





Подробнее о том, как будет выглядеть пойма реки Царицы после реконструкции, читайте в специальном материале ИА «Высота 102»: волгоградцам обещают каскадные сады и развитую спортивную инфраструктуру.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Иллюстрации: Центр «ВЯЗ»