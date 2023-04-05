Общество

Первый ночной клуб Волгограда «Корона» сравняли с землей: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 05.04.2023 12:14
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05.04.2023 12:14



В центре Волгограда снесли двухэтажную пристройку к Дому молодежи, в которой находился ресторан, а потом и первый в городе ночной клуб «Корона». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас здание, где в 90-е годы веселилась и танцевала молодежь, бульдозеры сравняли с землей. Работы по демонтажу еще не закончены. Тяжелая техника доламывает то, что осталось от строения, а рабочие собирают и складывают в кучу металлические конструкции. 



Пятиэтажное здание Дома молодежи, которое находится рядом с местом, где работает тяжелая техника, словно наблюдает за происходящим пустыми глазницами выбитых окон. Этот заброшенный объект также находится в списке на демонтаж. Однако суды о сносе этого здания идут уже не один год.



Как ранее сообщалось, в январе 2020 года двухэтажную пристройку к Дому молодежи площадью 2817 кв.м. и право аренды расположенного у Волги земельного участка площадью 5129 кв.м. приобрело ООО «Статус» (ИНН 3443116306) за 9 миллионов 714 тысяч 956 рублей - почти в 6 раза ниже первоначальной цены. Для каких целей приобреталось заброшенное строение, неизвестно. Также на данный момент нет ясности в том, кто был собственником пристройки на момент ее сноса и для чего проводится демонтаж. 


Фото: Так выглядела двухэтажная пристройка до ее сноса



Справка. Дом молодежи был построен в 1970-х годах по заказу обкома комсомола как место обучения и отдыха молодежи в творческой обстановке. Волгоградский Дом молодежи состоял из трех зданий: девятиэтажной гостиницы на 500 мест с видом на Волгу, двухэтажной пристройки к ней, где располагался ресторан, и трехэтажное здание школы комсомольского актива. В 1990-е годы гостиницу стали использовать как офисное здание, тогда ее и стали называть «Молодежным центром». В пристройке, где находился ресторан, в 1996 году открылся ночной клуб «Корона». Когда в 2007 году клуб закрылся, гостиница оказалась полностью заброшена.
 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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