Фасад полуразрушенного здания бывшего Дома молодежи в Центральном районе Волгограда снова спрятали от глаз туристов и горожан, отдыхающих на противоположном берегу Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте пообтрепавшейся рекламы американской шипучки теперь красуется баннер в поддержку российской армии.

– Вчера возвращались в Волгоград с отдыха из-за Волги с семьей и увидели новый баннер, – рассказала информагентству читательница Екатерина. – Как давно его повесили, не знаю, но с месяц назад точно не было.

Фотокорреспондент «Высоты 102» сделал снимок этого баннера. Интересно, что Волгоград как город на нем не упоминается.

Напомним, что Дом молодежи был построен в Волгограде в 70-е годы. Здесь располагалась гостиница, ресторан и школа комсомольского актива. Во время перестройки в здании открылись офисы и один из первых ночных клубов «Корона». Здание находится в запустении с 2007 года. До недавнего времени оно являлось собственностью находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, однако затем было продано на торгах.

До сих пор здание зияет уродливым фасадом на фоне города со стороны Волги. По случаю ЧМ-2018 бывший Дом молодежи прятали от туристов за баннером компании Coca-cola.