«Волгоградоблэлектро» модернизирует сети в разных городах и поселках Волгоградской области





В акционерном обществе «Волгоградоблэлектро» сообщили о планах по техническому перевооружению объектов электросетевого комплекса до конца 2023 года. Как сообщают в компании, в текущем году масштабные работы намечены в Камышине, Михайловке, Серафимовиче, Дубовке, Котельниково, Новоаннинском, Калаче-на-Дону, а также в других населенных пунктах.

Напомним, что в рамках инвестиционной компании энергетики в Волгоградской области меняют опоры, прокладывают изолированный провод и модернизируют сети для повышения надежности работы электрической сети, обеспечения качественного электроснабжения потребителей на территории 33 муниципальных районов, 6 городских округов и 140 населенных пунктов Волгоградской области.

– До конца 2023 года в рамках инвестпрограммы в регионе будет построено и реконструировано свыше 160 километров линий, 53 подстанций, – делятся планами в АО «Волгоградоблэлектро». – По программе капитального ремонта планируется отремонтировать 116 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 290 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.





Так, в поселке Новосельском Новоаннинского района в текущем году энергетики планируют модернизировать 4 комплектных трансформаторных подстанции, обновить более 6,5 километров линий. В этом же населенном пункте Волгоградской области проведут ремонт 5 трансформаторов и более 2,5 километров воздушных линий.





В городе Волжском, на улицах Красных Комиссаров и Славянской, уже кипит работа. Здесь специалисты устанавливают новые опоры, с кабельного барабана прокладывают изолированный провод. Также продолжается в Волжском модернизация трансформаторных подстанций и обновление оборудования.

– В этом году в городе-спутнике Волгограда по плану будет отремонтировано свыше 4 километров линий и 200 опор, – сообщают в «Волгоградоблэлектро».

В Волгограде на высоковольтной подстанции «Гидролизная», распределяющей электроэнергию потребителям Советского района, в текущем году заменят разъединители, ограничители, заземлители. Также здесь планируется установка панелей и системы телемеханики для цепей управления, автоматики, защиты, сигнализации электрических и технологических процессов.





– И это только часть масштабных работ действующих производственных планов, – подчеркивают в «Волгоградоблэлектро». – Обновление сетей – это также важная составляющая программы энергосбережения и повышения качества электроснабжения потребителей. В 2022 году результаты использования современного оборудования, трансформаторов с улучшенными характеристиками и других решений позволили получить экономию технических потерь. Также в условиях развития отраслей экономики реализуемые мероприятия создают возможность для технологического присоединения новых потребителей, воплощения в жизнь национальных социальных инициатив.

В акционерном обществе уточняют, что все работы по строительству, ремонту и реконструкции сетей ведутся в соответствии с графиком. При этом процессы организуют так, чтобы потребители не оставались без электричества на длительное время.

Основные цели развития АО «Волгоградоблэлектро» – это переход электросетевого комплекса к качественно новым характеристикам эффективности и управляемости. Главное – улучшение эксплуатационных характеристик оборудования для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.



