Спорт

Охрана на ретро-матче Победы в Волгограде обойдется в 1,4 млн рублей

Спорт 05.04.2023 15:59
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05.04.2023 15:59



Услуги по обеспечению безопасности на ретро-матче, который пройдет в Волгограде 1 мая в честь 80-летия Сталинградской Победы, обойдутся в 1,4 миллиона рублей. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, это начальная стоимость закупки, которая размещена в форме запроса котировок. Заказчиком услуг выступает ГАУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки «Олимп».
Отмечается, что обеспечение порядка и безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов будет осуществляться с использованием стационарных технических средств досмотра – интроскопов (рентгеновская досмотровая установка), установленных в помещениях входных групп.
Для обеспечения безопасности на стадионе «Волгоград Арена», где пройдет матч, будет задействовано 137 человек, из которых 72 - это частные охранники и 65 человек - операторы средств технического досмотра (операторы интроскопов). 
Ретро-матч Победы пройдет 1 мая в Волгограде между командами «Футбольный клуб  «Динамо Сталинград» и «Футбольный клуб  «Спартак Москва». Это спортивное мероприятие посвящено 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Ранее сообщалось, что команды в этом футбольном матче возглавят Владимир Файзулин и Олег Романцев. Футболисты и судьи выйдут на матч в ретро-форме. Песню «День Победы» исполнит Лев Лещенко.
В числе участников от «Спартака» заявлены: Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов, Валерий Шмаров, Виктор Булатов, Александр Самедов, Александр Ширко и даже главный тренер сборной Валерий Карпин.
В числе участников от «Динамо» (Сталинград) планируют участвовать: Платон Захарчук, Денис Колодин, Александр Точилин, Андрей Сметанин, Игорь Симутенков, Олег Веретенников, Валерий Есипов. 

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