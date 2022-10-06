Суд отказал в иске о сносе заброшенного Дома молодежи в Волгограде









Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Центрального района Волгограда в иске о сносе комплекса зданий на ул. Чуйкова, 65, известного как Дом молодежи.

– Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, – указано в решении арбитража.

Основанием для отказа также стали результаты экспертизы, проведенной по решению суда ООО «Инженерно-технический центр «ВОЛГА». На ее проведении, напомним, настаивала администрация Центрального района Волгограда и один из собственников спорного здания ИП Фоломеев Ю.А. Было сформулировано 12 вопросов, касающихся состояния вышеуказанных строений.

Бывший Дом молодежи состоит из девятиэтажного, двухэтажного и трехэтажного зданий с общими стенами. Собственниками указанных зданий являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А.

По результатам экспертизы признано, что нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Чуйкова, 65 и 65А не создают угрозу жизни и безопасности граждан, исходя из своего функционального назначения и эксплуатации в будущем. Также эксперты пришли к выводу, что указанный комплекс зданий не является единым недвижимым комплексом, т.е все здания собственников являются самостоятельными объектами. Проведения какой-либо незаконной реконструкции в помещениях не установлено. При этом, как отмечено, часть конструкций зданий разрушены и находятся в неработоспособном состоянии, поэтому необходимы работы по их восстановлению.

Суд посчитал представленные ответы полными и отклонил ходатайство администрации о назначении по делу повторной судебной экспертизы.

– Новое обращение Администрацией Центрального района Волгограда с иском о сносе той же самовольной постройки противоречит законодательно установленному порядку сноса самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, – говорится в судебном решении. – Признаки самовольной постройки указанных здания и нежилых помещений при проведении судебной экспертизы не установлены.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, в декабре 2021 года администрация Центрального района Волгограда обратилась в арбитражный суд с иском о признании самовольной постройкой комплекса зданий на ул. Чуйкова 65 65а и его сносе. Ответчиками по иску являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ОО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А.

Справка. Дом молодежи был построен в Волгограде в 70-е годы. Здесь располагалась гостиница, ресторан и школа комсомольского актива. Во время перестройки в бывшем Доме молодежи открылись офисы и один из первых ночных клубов «Корона». Здание находится в запустении с 2007 года. До недавнего времени оно являлось собственностью находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, однако затем было продано на торгах.

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