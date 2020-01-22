"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевке





Пустующее более 10 лет высотное здание Дома молодежи, расположенное за ТЦ "Европа Сити Молл" в Центральном районе Волгограда, наконец-то обрело хозяина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на универсальную торговую площадку по реализации имущества должников, разрушающее здание площадью 2817 кв.м. купило ООО "Статус" (ИНН 3443116306) за 9 миллионов 714 тысяч 956 рублей - почти в 6 раза ниже первоначальной цены. Само здание с нежилыми помещениями, а также право аренды земельного участка площадью 5129 кв.м., расположенного на ул. Маршала Чуйкова, 65, было выставлено на торги за 48 миллионов 574 тысячи 784 рубля. На объект наложено обременение в виде ипотеки в пользу АО "БТА Банк". Отметим, что здание и земля находятся в очень привлекательном для застройки месте - в центре города с видом на Волгу.





Всего на торги поступило три предложения, все от покупателей, зарегистрированных в Волгограде. О победителе торгов - ООО "Статус", согласно сведениям из ЕГРЮЛ, известно то, что организация находится по адресу: ул. 51-й Гвардейской, 1А. Директором и единственным учредителем ООО "Статус" является Вера Тимофеева.

Здание, известное в Волгограде, как Дом молодежи, в 90-х было очень популярно. Здесь располагался первый в городе ночной клуб "Корона". Долгие годы здание пустует и разрушается. В дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года пустующий Дом молодежи с разбитыми окнами полностью скрыли от глаз иностранцев и гостей чемпионата под огромными баннерами. Через несколько месяцев после завершения чемпионата баннеры пришли в негодность и порвались. Свисающие с Дома молодежи лохмотья сняли и брошенный объект вновь предстал во всей своей красе.





Дом молодежи принадлежал ООО "Клон", которое признанно банкротом. Напомним, что эта же организация владела и гостиницей "Октябрьская", которую в ноябре 2019 году купил индивидуальный предприниматель из Москвы Наталья Казачкова за 54 миллиона рублей. Конкурсное производство в отношении ООО "Клон" продлено до 24 марта 2020 года, так как не все имущество пока удалось реализовать.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Клон» (ИНН 3443097822) являются Анна Михеева (размер доли 4,17%) и Екатерина Лазарева (размер доли 95,83%). Анна Андреевна Михеева - мать Олега Михеева, бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области, который находится в розыске по делу о многомиллионном мошенничестве.

Справка. Дом молодежи был построен в 1970-х годах по заказу обкома комсомола как место обучения и отдыха молодежи в творческой обстановке. Волгоградский Дом молодежи состоял из трех зданий: девятиэтажной гостиницы на 500 мест с видом на Волгу, двухэтажной пристройки к ней, где располагался ресторан, и трехэтажное здание школы комсомольского актива. В 1990-е годы гостиницу стали использовать как офисное здание, тогда ее и стали называть "Молодежным центром". В пристройке, где находился ресторан, в 1996 году отрылся ночной клуб "Корона". Когда в 2007 году клуб закрылся, гостиница оказалась полностью заброшена.



