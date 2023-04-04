Экономика

Большинство волгоградцев, оформляя ипотеку, намерены закрыть её в короткий срок

Экономика 04.04.2023 11:07
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04.04.2023 11:07


Каждый 12-й россиянин (8%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Большинство (60%) готово взять ипотеку. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.
За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).
78 % хотят купить жильё на вторичном рынке. При этом максимальный интерес к квартирам в новостройках проявляют жители Москвы (43%), Рязани (41%), Екатеринбурга (36%), Тюмени (33%) и Пензы (30%).
Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трёшками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.
Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готовы внести только 18% потенциальных ипотечных заёмщиков. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:
Большинство опрошенных россиян (71%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование — финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
Многим ипотека помогает быстрее осуществить мечту — приобрести собственное жильё. Этим видом кредитования активно пользуются и жители Поволжья. При этом 29% волгоградцев, у которых есть ипотека, намерены закрыть её в короткий срок.

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