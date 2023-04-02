Волгоградцы оценили деятельность губернатора Андрея Бочарова по итогам 9 лет: опрос ИА «Высота 102»





«Как вы оцениваете деятельность главы Волгоградской области? Какие положительные и отрицательные моменты вы бы отметили?». С такими вопросами журналисты ИА «Высота 102» выходили на улицы города ровно пять лет назад – в 2017 году – по случаю трехлетия со дня назначения Андрея Бочарова на должность губернатора Волгоградской области. Сегодня, 2 апреля, исполнилось девять лет, как Бочаров возглавляет регион. И в связи с этим мы решили повторить наш опрос. Изменилось ли мнение жителей Волгограда? Какие позитивные перемены отмечают волгоградцы, а над чем еще надо поработать современному руководству области? Смотрите в видеосюжете.





Напомним, 2 апреля 2014 года Андрей Бочаров указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. По результатам досрочных выборов избран главой региона и вступил в должность 24 сентября 2014 года.

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