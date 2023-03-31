В Волгограде обнаружен труп 17-летней девушки, ее 20-летний муж в больнице

В Красноармейском районе Волгограда в одной из двухэтажек на улице Сулеймана Стальского накануне обнаружили труп 17-летней девушки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, с места происшествия в больницу был доставлен 20-летний местный житель. В качестве причины смерти волгоградки и госпитализации молодого мужчины рассматривается отравление неизвестным веществом.

Как пояснил собеседник информагентства, речь идет о молодой семейной паре. При этом уточняется, что 20-летний житель Волгограда ранее уже успел получить судимости по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Первая за кражу, вторая – по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

– Достоверно утверждать не приходится, это известно только компетентным органам, но не исключено, что именно за связь с этой девушкой мужчина и был судим. Видимо, отношения оказались крепкими – молодые люди в итоге создали семью, – рассказал собеседник «Высоты 102». – Известно, что не так давно у них родился ребенок. Ему нет еще и года.

Об условиях, в которых жила совсем юная семья, не сообщается. Но не исключено, что молодые люди увлекались наркотиками.

– В квартире, где они жили, где был обнаружен труп девушки и откуда увезли в больницу ее мужа, были изъяты запрещенные вещества, – уточняет источник информагентства. – Что это было? На этот вопрос, опять же, должны отвечать эксперты.

Редакция «Высоты 102» запросила комментарий по факту смерти волгоградки в следственных органах. Уточняется также судьба ее ребенка.

В облздраве пояснили, что молодой мужчина был доставлен в больницу №25 и в настоящее время проходит лечение в отделении токсикологии.