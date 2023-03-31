Под Волгоградом за смерть рыбака на льду осудят водителя аэролодки

Расследования 31.03.2023 16:41
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31.03.2023 16:41
В Калачевский районный суд Волгоградской области передано для рассмотрения уголовное дело о смертельном наезде на рыбака катера на воздушной подушке. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, водитель судна обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Все произошло, напомним, 4 февраля в 150 метрах от берега реки Дон в городе Калач-на-Дону. Мужчина 1961 года рождения, управляя аэролодкой «Ижора-600 мод. 2», наехал на рыбака, который сидел на ящике спиной к движущемуся маломерному судну. В результате мужчина 1954 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Аэролодка двигалась по ледовому покрытию Дона со стороны Карповского водохранилища по направлению Портовского затона, вдоль улицы Береговой Калач-на-Дону.
Следствием установлено, что у обвиняемого не было навыков судовождения и документов на право управления маломерным судном особой конструкции. Кроме того, маломерное судно не прошло необходимого свидетельствования и не было допущено к эксплуатации Центром ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР
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