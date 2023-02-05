Под Волгоградом катер на воздушной подушке насмерть задавил рыбака









Следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака в районе центрального пляжа в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, все произошло 4 февраля в 150 метрах от берега реки Дон.

- При управлении катером на воздушной подушке «Ижора 600» под управлением мужчины 1961 г.р., смертельно травмирован гражданин 1954 г.р., осуществлявший рыбалку на льду в акватории реки, - сообщили в следственном органе.

Волгоградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР



