Экономика

Каждый третий россиянин 100% своего дохода вносит в семейный бюджет

Экономика 30.03.2023 09:13
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30.03.2023 09:13


Сколько россиян утаивают часть своих доходов от других членов семьи выяснили сервисы Работа.ру и «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.

Как показал опрос, большинство россиян (70%) рассказывают домашним обо всех своих доходах. Мужчины оказались более открытыми: 75% представителей мужского пола ответили, что члены семьи знают обо всех их заработках. Среди женщин таких всего 67%. При этом 18% респондентов сказали, что об их доходах знают лишь некоторые члены семьи. А 12% признались, что домашние не в курсе, сколько они зарабатывают.

На вопрос о том, сколько денег россияне отдают на нужды семьи, участники исследования ответили по-разному. Так, 32% респондентов сказали, что все деньги отдают семье. Причём среди тех, чьи доходы полностью уходят в семейный бюджет, преобладают представители мужского пола: так ответили 40% мужчин и 25% женщин. 16% россиян оставляют на личные нужды более 50% своих доходов, 10% — от 30–50%, 21% — 10–30% и 21% — до 10%.
Любопытно, что 63% участников опроса не скрывают размер дохода, который оставляют лично для себя. И женщины тут тоже оказались более скрытными. На вопрос «В курсе ли члены вашей семьи о части доходов, которую вы сохраняете для себя?» утвердительно ответили 68% мужчин и 60% женщин.

Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:
"Опрос показал, что мужчины и женщины по-разному относятся к сохранению части своих доходов для личных нужд. А статистика Сбербанк Онлайн демонстрирует, что вне зависимости от принадлежности к полу, люди регулярно пользуются сервисами по управлению личными финансами. Например, сервисом "Анализ финансов", который помогает понять, на что тратятся деньги, ежемесячно пользуется около 56 млн человек. А сервис "Всего средств", который показывает все активы и позволяет проанализировать их, каждый месяц использует около 24 млн клиентов". 

В опросе, проведённом в марте 2023 года, приняли участие свыше 5000 жителей старше 18 лет из всех регионов России.
 

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