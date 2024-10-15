Экономика 15.10.2024 11:18
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15.10.2024 11:18
Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками hh.ru. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опрос, у 3 тысяч респондентов узнали их отношение к трудовым мигрантам, а также задали им вопросы, почему работодатели выбирают приезжих, приносят ли мигранты пользу экономике и на каких условиях люди готовы занять их рабочие места.
Опрос показал, что 80% опрошенных жителей страны считают, что в их регионах трудовых мигрантов много и могло бы быть поменьше, в Волгоградской области и ЮФО в целом так думают 75% опрошенных. Причем за год доля таких респондентов по РФ выросла на 21 п.п., в области и ЮФО - на 23 п.п.
В целом по РФ еще 12% считают, что число иностранных работников в их городе сейчас вполне адекватно. В Волгоградской области и ЮФО думающих так оказалось больше – 15%.
В ходе опроса респондентов также попросили ответить на вопрос «По каким причинам в регионе используется труд мигрантов?». В целом по РФ (58%) и в Волгоградской области больше половины (51%) считают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей и определяют это основной причиной найма иностранных работников. Еще 59% россиян верят, что мигранты берут оплату за свою работу меньше, чем местные жители. Волгоградцы так отвечали в 57% случаев.
Каждый десятый респондент в России (13%) и 14% опрошенных в Волгоградской области считает, что данная категория работников полезна для рынка труда.
Еще 20% россиян думают, что польза и вред могут от труда мигрантов быть принесены экономике региона в равных частях, в Волгоградской области и ЮФО так думают 19%. А вот 62% респондентов целом по РФ и 60% в регионе пока видят только вред от трудовой миграции. Важно, что за год доля таких респондентов выросла более чем на 20 п.п, в Южном федеральном округе и в области - на 22 п.п.
Интересно, что опрошенные жители в Волгоградской области в 55% случаев верят то, что трудовые мигранты занимают рабочие места, на которые могли бы претендовать местные жители. За год доля таких респондентов выросла на 15 п.п. Не разделяют такую позицию 26% жителей региона. Остальные затруднились ответить.
К слову, 28% жителей региона признались, что не хотят занимать рабочие места трудовых мигрантов. Условиями, при которых это возможно, эта группа респондентов назвала обязательное соответствие работы их профессии, питание, выдачу спецодежды, индексацию белой зарплаты. 40% заявили, что пойдут на места приезжих, если они будут получать больше, чем мигранты. Еще 33% жителей области готовы перейти на освободившиеся места, если работодатели организуют для будущих сотрудников ДМС.
Фото V102.RU
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