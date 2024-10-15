Экономика 15.10.2024 11:38 Реклама
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15.10.2024 11:38 Реклама
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, установил солнечную микроэлектростанцию на крыше здания экологической службы (ECO HOUSE ТМК). Инициатива позволит организовать электроснабжение здания за счет возобновляемого источника энергии и сократить потребление ресурсов.
Микроэлектростанция состоит из двух элементов. Первый — 72 монокристаллические солнечные панели мощностью 435 Вт каждая, которые предназначены для преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. Второй — трехфазный сетевой инвертор мощностью 30 кВт, который преобразует постоянный ток в переменный и напрямую подает его в сеть.
Согласно расчетам, в теплое время года мощности новой станции будет достаточно для питания административного блока здания и лабораторного оборудования. При снижении солнечной активности для электроснабжения будет дополнительно использоваться электричество из заводской сети.
— На ВТЗ поступательно внедряют инициативы, соответствующие принципам устойчивого развития, одна из которых — переход на альтернативные источники энергии. Это уже не первый реализованный проект по использованию «зеленой» энергетики, но самый масштабный по количеству решаемых задач и открывающихся перспектив. Впервые на заводе для электроснабжения административного здания используется солнечная энергия, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Кроме того, на ВТЗ от энергии солнечных батарей работает часть системы освещения полигона для размещения отходов производства и потребления, а также модульная контейнерная площадка для раздельного сбора отходов, установленная в рамках проекта «НЕМУСОР».
Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneP311wvAwD
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