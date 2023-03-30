Расследования

Под окнами дома на ул. Гамзатова в Волгограде нашли мертвой 14-летнюю лицеистку

Расследования 30.03.2023 09:47
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30.03.2023 09:47


В Дзержинском районе Волгограда под окнами многоэтажного дома на улице Расула Гамзатова обнаружили мертвой 14-летнюю девочку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, вызов в экстренные службы поступил 30 марта к дому №19. 

По данным информагентства, смерть учащейся одного из лицеев Дзержинского района наступила в результате падения с высоты до приезда скорой помощи.

– Девочка в этом доме не проживала, поэтому с какого этажа она могла упасть, на сегодня неизвестно, – сообщил собеседник «Высоты 102».  

Напомним, в Дзержинском районе на ул. Хорошева 14 марта при падении с высоты насмерть разбился 16-летний подросток.  

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