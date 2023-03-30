В Волжском на видео попал наезд машины на ребенка с самокатом

В городе Волжском Волгоградской области на пересечении улиц Дружбы и Александрова под колеса автомобиля попал ребенок на самокате. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось накануне, 29 марта около шести часов вечера. Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как подросток на самокате врезается в автомобиль и отлетает в сторону. Ребенок встал после удара, к нему подбежали водитель и пассажир легкового автомобиля, а через некоторое время подъехала скорая помощь.

К счастью, ребенок отделался испугом – ДТП не попало в ежедневную сводку происшествий с пострадавшими.

Видео: Powernet / VK.com