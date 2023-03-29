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В Волгограде артист НЭТа Кирилл Завгороднев задержан оперативниками с гашишем

Главное 29.03.2023 17:56
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29.03.2023 17:56


В Волгограде оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний артист одного из театров. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе главка полиции. Задержание состоялось в тот момент, когда мужчина получал посылку с принадлежностями для рисования. В одной из баночек набора с гуашью оказался гашиш.

– Как показала проведенная экспертиза, содержимым одной из банок является гашишное масло массой более 6 граммов, – уточняют в полиции. – Задержанный пояснил, что нелегальный товар, замаскированный с целью конспирации под художественный набор, он заказал через сеть Интернет для личного употребления.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным оперативниками является 33-летний артист Нового экспериментального театра Кирилл Завгороднев. По информации, размещенной на сайте театра, молодой мужчина является артистом драмы первой категории. Окончил Волгоградский государственный институт искусств и культуры по специальности «Актерское искусство» в 2012 году, тогда же был принят в НЭТ. 

Завгороднев известен волгоградцам по ролям  Бенволио в «Ромео и Джульетте», Бори Баркасова в «Парусиновом портфеле» и Винни Бавази в спектакле «Такого лета больше не будет».


В отношении Завгороднева отделом полиции № 3 УМВД по Волгограду возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное приобретение запрещенных веществ в крупном размере. Артист помещен под подписку о невыезде. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, НЭТ / VK.com

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