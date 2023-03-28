Под Волгоградом осудят вдовца после смерти жены в ванной

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, потерявшего супругу в результате несчастного случая. Вдовец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в конце ноября прошлого года мужчина установил в ванной комнате дома в селе Усть-Погожье Дубовского района водонагреватель и подключил его к сети через удлинитель, а потом – к розетке, не имеющей контакт заземления с подведённым к нему проводом заземления. При этом розетка располагалась в месте, не защищенном от влаги.

9 декабря прошлого года 29-летняя супруга обвиняемого в ванной включила водонагреватель, а затем – горячую воду. И получила удар электрическим током, скончавшись на месте.

Уголовное дело в отношении невольного виновника гибели женщины направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.