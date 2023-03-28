В реанимации скончался второй пострадавший в жутком ДТП в Волгоградской области









Один из пострадавших в страшном ДТП в Чернышковском районе скончался в реанимации ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина, предположительно, водитель «ВАЗ-2111», получил несовместимые с жизнью травмы и спасти его не удалось.





Состояние еще одной пострадавшей – 11-летней девочки остается тяжелым. Она госпитализирована в реанимацию.





На автодороге «Чернышковский – Нижнегнутов» столкнулись два грузовых автомобиля и две легковушки. Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня в семь часов утра в Чернышковском районе.

От полученных ранений скончалась женщина-пассажир автомашины «ВАЗ-2111». Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сегодня в Волгоградской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия – сильный туман, в том числе и на трассах.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области