«Умерла на месте»: в Волгоградской области в густом тумане произошла страшная авария с четырьмя машинами









В Чернышковском районе Волгоградской области в ДТП, которое произошло сегодня, 28 марта, погибла женщина, еще трое человек пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла около семи часов утра на автодороге «Чернышковский – Нижнегнутов». На трассе столкнулись два грузовых автомобиля и две легковушки.

Сообщается, что водители и пассажиры легковых машин, среди которых ребенок, получили травмы. От полученных ранений скончалась женщина-пассажир автомашины «ВАЗ-2111».





На месте работают экипажи Госавтоинспекции отдела МВД России по Чернышковскому району, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Между тем, сегодня в Волгоградской области наблюдается плотный туман.

Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области

