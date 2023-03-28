Лодка с москвичами опрокинулась в Волгоградской области: выжил только один

В Волгоградской области один человек утонул, еще один пропал без вести в результате происшествия на реке Дон в Калачевском районе. Еще один мужчина сумел выбраться на берег. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась накануне, 27 марта, в районе поселка Пятиизбянский в Калачевском районе.

В ответ на редакционный запрос информацию о гибели людей ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области.

– Установлено, что примерно в 16.00 27 марта мужчины и их 59-летний знакомый рыбачили с лодки на реке Дон. В какой-то момент лодка перевернулась, и все оказались в воде. Один из мужчин доплыл до берега и обратился к рыбакам, которые вызвали МЧС, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. – В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело одного из мужчин, поиски второго продолжаются.

Уточняется, что на теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти.

По имеющимся сведениям, все трое – жители Московской области. Не исключается, что мужчины находились в состоянии опьянения в момент трагедии.