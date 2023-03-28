В Волжском на автобусной остановке сгорела «Деу Нексиа»

Происшествия 28.03.2023 10:45
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28.03.2023 10:45
В Волжском на остановке общественного транспорта «Управление» накануне, 27 марта сгорела старенькая иномарка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании «Деу Нексиа» 2005 года выпуска поступило в 22-18 ч. Огонь полыхал в моторном отсеке на площади 2 квадратных метра.
Пожар был потушен в 22-24 ч. огнеборцами из ПСЧ-13. Предварительная причина возгорания – неисправность узлов и агрегатов автомобиля. К счастью, помощь прибывших медиков никому не понадобилась – в результате происшествия никто не пострадал.
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