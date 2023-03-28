Волгоградцы перестали болеть гриппом

Здравоохранение 28.03.2023 08:32
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28.03.2023 08:32
В Волгоградской области зафиксировано снижение количества случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на 12-й календарной неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась на 14%. При этом 60% от обратившихся за медицинской помощью – взрослые.
По результатам мониторинга циркуляция гриппа в регионе не выявлена. Жителей региона поражают вирусы негриппозной этиологии: риновируса, РС-вируса, метапневмовируса и коронавируса сезонного.
Тем не менее, из-за превышения количества заболевших над допустимым уровнем в двух образовательных учреждениях региона приостанавливался учебный процесс.
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