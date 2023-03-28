Здравоохранение

Волгоградцы перестали болеть гриппом

Здравоохранение 28.03.2023 08:32
0
28.03.2023 08:32



В Волгоградской области зафиксировано снижение количества случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на 12-й календарной неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась на 14%. При этом 60% от обратившихся за медицинской помощью – взрослые. 

По результатам мониторинга циркуляция гриппа в регионе не выявлена. Жителей региона поражают вирусы негриппозной этиологии: риновируса, РС-вируса, метапневмовируса и коронавируса сезонного.

Тем не менее, из-за превышения количества заболевших над допустимым уровнем в двух образовательных учреждениях региона приостанавливался учебный процесс. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
24.03.2023 14:17
Здравоохранение 24.03.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2023 08:37
Здравоохранение 22.03.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2023 07:54
Здравоохранение 21.03.2023 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2023 08:04
Здравоохранение 14.03.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2023 14:03
Здравоохранение 13.03.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2023 19:23
Здравоохранение 07.03.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2023 10:30
Здравоохранение 06.03.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2023 07:51
Здравоохранение 28.02.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.02.2023 08:45
Здравоохранение 21.02.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.02.2023 09:40
Здравоохранение 20.02.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2023 14:16
Здравоохранение 19.02.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2023 19:41
Здравоохранение 17.02.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.02.2023 09:32
Здравоохранение 15.02.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 11:28
Здравоохранение 14.02.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 07:55
Здравоохранение 14.02.2023 07:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
Управленцы из Садов Придонья получили новые знанияСмотреть фотографии
13:12
Осталось дождаться сугробов: в Волгограде с помощью 14 млн рублей решили бороться со снегомСмотреть фотографии
11:47
Премьер-министр Республики Беларусь возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:30
ФАС раскрыла дорожный картель в сфере нацпроекта на 24 млрд рублей в Ростовской и Волгоградской областяхСмотреть фотографии
11:02
Кортеж премьер-министра Беларуси промчал к Мамаеву кургану в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Волжском на автобусной остановке сгорела «Деу Нексиа»Смотреть фотографии
10:37
В реанимации скончался второй пострадавший в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Андрей Бочаров проводит встречу с премьер-министром Беларуси Романом ГоловченкоСмотреть фотографии
09:52
«Умерла на месте»: в Волгоградской области в густом тумане произошла страшная авария с четырьмя машинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Закопавшая мать живьем жительница Волгоградской области проведет 8 лет в колонииСмотреть фотографии
09:21
Инструктаж и тренировки: как водителей волгоградских скорых учат экстремальной езде без ДТПСмотреть фотографии
09:19
Лодка с москвичами опрокинулась в Волгоградской области: выжил только одинСмотреть фотографии
08:32
Волгоградцы перестали болеть гриппомСмотреть фотографии
08:11
Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефонеСмотреть фотографии
07:55
Четверо волгоградцев-инвалидов получили бесплатные машиныСмотреть фотографии
21:51
В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личностиСмотреть фотографии
21:33
С желанием победить: волгоградские гандболистки встретятся с кубанскими девчатами 28 мартаСмотреть фотографии
21:08
Раненный в СВО волгоградец проходит реабилитацию в вологодском санаторииСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской области нашли одного из трех пропавших мужчинСмотреть фотографии
20:31
От Мишустина прямиком к Бочарову: премьер-министра Белоруссии с хлебом-солью встретили в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
На Спартановке в Волгограде ограничат движение на ж/д переезде с 28 мартаСмотреть фотографии
19:44
«Снова потерпеть?»: чиновники назвали причину появления желтой воды в КотовоСмотреть фотографии
19:12
«Такой кусок говядины нашла. И опять!»: в Волгограде эвакуируют «Европу Сити Молл»Смотреть фотографии
18:19
«Зашло в мозжечок и голову»: спикер облдумы Блошкин пообещал не проводить референдум за Сталинград в день выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Бывший зэк без причин посреди улицы выбил глаз волгоградцуСмотреть фотографии
16:54
«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощьСмотреть фотографии
16:00
Бочаров назвал сроки запуска новой ветки коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:00
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акциюСмотреть фотографии
14:47
«Заливали из шланга забор»: волгоградцы винят в ландшафтных пожарах чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»Смотреть фотографии
 