Волгоградцы перестали болеть гриппом









В Волгоградской области зафиксировано снижение количества случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на 12-й календарной неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась на 14%. При этом 60% от обратившихся за медицинской помощью – взрослые.





По результатам мониторинга циркуляция гриппа в регионе не выявлена. Жителей региона поражают вирусы негриппозной этиологии: риновируса, РС-вируса, метапневмовируса и коронавируса сезонного.





Тем не менее, из-за превышения количества заболевших над допустимым уровнем в двух образовательных учреждениях региона приостанавливался учебный процесс.



