Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефоне

Телеком 28.03.2023 08:11
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28.03.2023 08:11
Билайн запускает новую услугу «Мое имя сети», которая позволяет сменить имя оператора, отображаемое на экране смартфона, на любое другое. Услугу поддерживает большинство устройств и SIM-карт, а для ее активации может понадобиться всего несколько минут.
Сделать это может любой абонент — физическое лицо — на всех тарифах предоплатной системы расчетов билайн Россия. За первые 2 дня платить не нужно, далее — 2 руб./сут. или 49 руб./мес, в зависимости от региона вашей СИМ-карты. Пользователи Тарифа UP могут поменять название сети на «пчелайн» бесплатно. В течение оплаченного периода менять имя сети можно без ограничений по количеству раз. В международном роуминге, а также со включенным VoWiFi (ВоВайФай) измененное имя сети может не отображаться.
Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии и в разделе услуг «Популярное» подключить услугу «Мое имя сети». Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов — при этом длина нового имени может быть не более 7 символов на кириллице и 10 на латинице.
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