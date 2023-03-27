Телеком 27.03.2023 11:21
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27.03.2023 11:21
МТС подготовила для учителей образовательных учреждений бесплатные информационно-просветительские материалы для проведения урока по цифровой гигиене и информационной безопасности. Материалы урока позволят в интересном игровом формате проинформировать школьников 5-8 классов из Волгоградской области о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.
Познавательные методические материалы разработаны МТС совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».
Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества в сети и других. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.
— С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но еще не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке», не хватает собственной экспертизы и системных знаний. Наши материалы, созданные с использованием цифровой экспертизы МТС, как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, как раз и дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям, — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
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