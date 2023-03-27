Трое детей пострадали в аварии на юге Волгограда









В Кировском районе Волгограде в результате столкновения двух автомобилей пострадали трое детей. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в больницу с места происшествия доставлены 10-летний мальчик и две девочки 6 и 14 лет. Все они находились на пассажирских местах в автомобиле «Лада Приора».

По данным полиции, ДТП произошло 26 марта в 18:30 напротив дома №4 по улице Рудная. 29-летний водитель, управляя Nissan Sunny, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Приорой». Водители машин не пострадали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



