Спорт

Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11

Спорт 26.03.2023 19:25
0
26.03.2023 19:25



В ответном полуфинальном матче чемпионата России  по водному поло, который прошёл в Астрахани накануне, 25 марта, "Спартак-Волгоград"  проиграл местному "Динамо-СШОР" со счётом -  8:11. Теперь путёвку в финал первенства эти коллективы разыграют 29 марта в домашнем бассейне красно-белых.

Как сообщает ИА "Высота 102", вторая игра в серии началась динамично. Обе команды  завершали атаки опасными  дальними бросками по чужим воротам. Спартаковцы  в результате своих разыгранных комбинаций  угодили в штангу,  а ещё дважды в перекладину. Тем не менее, счёт в матче открыли хозяева на 3-й минуте.  Волгоградского голкипера Петра Федотова переиграл его брат Василий Федотов, выступающий за "Динамо". Но волгоградцы недолго находились в роли догоняющих. Уже вскоре Арслан Закиров, получив пространство и время для броска, уверенно забил первый гол своего клуба в этой встречи. Однако до конца первого периода успели ещё раз отличиться астраханцы. А атаки спартаковского коллектива были хоть и частыми, но при этом везения в решающей стадии не хватало. Где-то спасал вратарь "Динамо", где-то защитники блокировали атаки.

Но фарт и уверенная реализация моментов пришли к подопечным Владимира Карабутова уже после перерыва.  Не прошло и 30 секунд после  возвращения команд в бассейн, как Константин Киселёв  сравнял счёт уверенным исполнением броска со средней дистанции. А ещё через полторы минуты Артём Ашаев получил навесную передачу от своего партнёра и эффективно использовал момент.  Выстрел пришёлся для голкипера астраханцев очень неприятным - мяч пролетел прямо под поднятыми руками. Спартаковцы впервые вышли вперёд по ходу поединка.

В дальнейшем гости усилили давление на оборону соперника. "Динамо" позволяло своим соперникам бросать с любых позиций. И такой щедростью воспользовался ватерполист волгоградцев Михаил Рудай, который с близкого расстояния уверенно отправил ещё один мяч в сетку ворот хозяев. На последней минуте успешной для красно-белых второй восьмиминутки Константин Шейкин в очном рандеву с голкипером "Динамо" сумел того переиграть. Первая половина встречи завершилась 5:2 в пользу "Спартака".

После второго перерыва борьбу за игровой снаряд выиграли астраханцы и тут же, на первой минуте третьего периода реализовали свою атаку. Вслед за этим хозяева ещё раз сумели забить и приблизились вплотную  к красно-белым.  Тем не менее, концовка тайма осталась за спартаковцами. Сначала, получив пас от своего одноклубника, с центральной позиции смог отличиться Степан Андрюков. Затем свои бомбардирские качества снова продемонстрировал Арслан Закиров, записавший на свой счёт дубль в этой игре. Стоит отметить, что красно-белые вдобавок сумели качественно реализовать большинство.

Казалось бы,  большая часть матча проходила под контролем волгоградцев и в решающем отрезке, в четвертом тайме, оставалось лишь удержать своё преимущество, которое к началу последнего периода  ознаменовалось результатом 7:4. Но астраханский коллектив при поддержке своих болельщиков не собирался просто так сдаваться. Динамовцы были вознаграждены за проявление характера и воли к победе. Уверенно отыграв в защите и не позволив оппонентам отличиться хотя бы однажды, сами астраханцы хладнокровно подошли к использованию своих шансов у чужих ворот.

В конечном итоге, за несколько минут они смогли дважды забить и вернуть интригу в этот поединок. А за шесть секунд до окончания основного времени хозяева драматично сравняли счёт и перевели игру в серию пенальти. Там удача снова оказалась на стороне "Динамо". Они выиграли отрезок со счётом 4:1. У "Спартака" забить смог лишь Артём Ашаев. Конечный результат - 11:8 в пользу клуба из Астрахани. Напомним, предыдущий поединок с астраханскими ватерполистами закончился со счетом 14:8  в пользу красно-белых. И теперь решающая встреча за право выхода в финал чемпионата состоится 29 марта в Волгограде. На этот раз права на ошибку у волгоградцев уже не будет.      

Иван Тюгаев

Фото "Спартак-Волгоград" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.03.2023 21:08
Спорт 26.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2023 13:34
Спорт 26.03.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2023 19:46
Спорт 25.03.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2023 22:01
Спорт 23.03.2023 22:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2023 21:27
Спорт 19.03.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2023 19:42
Спорт 19.03.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2023 14:34
Спорт 19.03.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2023 21:19
Спорт 18.03.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2023 16:32
Спорт 18.03.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 20:32
Спорт 17.03.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 15:53
Спорт 17.03.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 09:42
Спорт 17.03.2023 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
16.03.2023 21:43
Спорт 16.03.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2023 21:50
Спорт 15.03.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.03.2023 21:45
Спорт 13.03.2023 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 мартаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградский «Каустик» выбыл из Кубка России после проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
20:37
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы встретили в главном соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафаСмотреть фотографии
19:25
Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11Смотреть фотографии
19:18
Многие разбежались: в Волгограде ищут арендаторов на опустевшие места в бывшем «СуперМАНе»Смотреть фотографии
17:21
Премьер Белоруссии 27-28 марта посетит Москву и ВолгоградСмотреть фотографии
16:46
Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газомСмотреть фотографии
15:10
Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему другуСмотреть фотографии
14:50
«Кричали, бросались в драку»: волгоградцы обсуждают ночное происшествие на КрасномСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде рассмотрят претендентов на кресла председателей трех районных судовСмотреть фотографии
13:34
Есть первая победа: регбисты волгоградского «Ротора» обыграли «Град Петров» со счетом 17:11Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде почти за полмиллиарда построят развязку над ж/д переездомСмотреть фотографии
11:34
Красивые и упорные: сотрудниц МЧС готовят к параду Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
Росстат: жители Волгоградской области стали жить на 3,26 года дольшеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде ДТП с байкером на «Харлее» попало на видеоСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде маршрут №58 с 27 марта будет обсуживать новый перевозчикСмотреть фотографии
09:07
В мобильный пункт по набору контрактников в Камышине идут все выходныеСмотреть фотографии
08:35
Под Волгоградом открыли памятную доску Герою России, ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде обустроят пешеходную тропу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
21:41
В Волгоградской области пропали без вести трое молодых мужчинСмотреть фотографии
20:24
«Режут и травят»: в ЖК «Комарово» Волгограда методично убивают бездомных собакСмотреть фотографии
19:46
Игра без голов: «Ротор» сыграл в нулевую ничью с лидером первенства «Черноморцем»Смотреть фотографии
18:11
Под Волгоградом эвакуировали жильцов дома из-за пожара на балконеСмотреть фотографии
17:19
Волгоградстат: доходы жителей региона в 2022 году выросли до 41 тысячиСмотреть фотографии
16:17
«А ведь нас не бомбили»: жители глубинки в Волгоградской области замерили ямы на единственной дорогеСмотреть фотографии
15:03
МВД: в Волгограде полицейские пресекли незаконный сбыт орденов и медалейСмотреть фотографии
14:24
На пляже под Волгоградом девушка открыла купальный сезон 24 мартаСмотреть фотографии
13:31
«Реанимировали 30 минут»: под Волгоградом в скорой помощи умерла 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
 