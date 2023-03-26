Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11









В ответном полуфинальном матче чемпионата России по водному поло, который прошёл в Астрахани накануне, 25 марта, "Спартак-Волгоград" проиграл местному "Динамо-СШОР" со счётом - 8:11. Теперь путёвку в финал первенства эти коллективы разыграют 29 марта в домашнем бассейне красно-белых.





Как сообщает ИА "Высота 102", вторая игра в серии началась динамично. Обе команды завершали атаки опасными дальними бросками по чужим воротам. Спартаковцы в результате своих разыгранных комбинаций угодили в штангу, а ещё дважды в перекладину. Тем не менее, счёт в матче открыли хозяева на 3-й минуте. Волгоградского голкипера Петра Федотова переиграл его брат Василий Федотов, выступающий за "Динамо". Но волгоградцы недолго находились в роли догоняющих. Уже вскоре Арслан Закиров, получив пространство и время для броска, уверенно забил первый гол своего клуба в этой встречи. Однако до конца первого периода успели ещё раз отличиться астраханцы. А атаки спартаковского коллектива были хоть и частыми, но при этом везения в решающей стадии не хватало. Где-то спасал вратарь "Динамо", где-то защитники блокировали атаки.





Но фарт и уверенная реализация моментов пришли к подопечным Владимира Карабутова уже после перерыва. Не прошло и 30 секунд после возвращения команд в бассейн, как Константин Киселёв сравнял счёт уверенным исполнением броска со средней дистанции. А ещё через полторы минуты Артём Ашаев получил навесную передачу от своего партнёра и эффективно использовал момент. Выстрел пришёлся для голкипера астраханцев очень неприятным - мяч пролетел прямо под поднятыми руками. Спартаковцы впервые вышли вперёд по ходу поединка.







В дальнейшем гости усилили давление на оборону соперника. "Динамо" позволяло своим соперникам бросать с любых позиций. И такой щедростью воспользовался ватерполист волгоградцев Михаил Рудай, который с близкого расстояния уверенно отправил ещё один мяч в сетку ворот хозяев. На последней минуте успешной для красно-белых второй восьмиминутки Константин Шейкин в очном рандеву с голкипером "Динамо" сумел того переиграть. Первая половина встречи завершилась 5:2 в пользу "Спартака".





После второго перерыва борьбу за игровой снаряд выиграли астраханцы и тут же, на первой минуте третьего периода реализовали свою атаку. Вслед за этим хозяева ещё раз сумели забить и приблизились вплотную к красно-белым. Тем не менее, концовка тайма осталась за спартаковцами. Сначала, получив пас от своего одноклубника, с центральной позиции смог отличиться Степан Андрюков. Затем свои бомбардирские качества снова продемонстрировал Арслан Закиров, записавший на свой счёт дубль в этой игре. Стоит отметить, что красно-белые вдобавок сумели качественно реализовать большинство.





Казалось бы, большая часть матча проходила под контролем волгоградцев и в решающем отрезке, в четвертом тайме, оставалось лишь удержать своё преимущество, которое к началу последнего периода ознаменовалось результатом 7:4. Но астраханский коллектив при поддержке своих болельщиков не собирался просто так сдаваться. Динамовцы были вознаграждены за проявление характера и воли к победе. Уверенно отыграв в защите и не позволив оппонентам отличиться хотя бы однажды, сами астраханцы хладнокровно подошли к использованию своих шансов у чужих ворот.







В конечном итоге, за несколько минут они смогли дважды забить и вернуть интригу в этот поединок. А за шесть секунд до окончания основного времени хозяева драматично сравняли счёт и перевели игру в серию пенальти. Там удача снова оказалась на стороне "Динамо". Они выиграли отрезок со счётом 4:1. У "Спартака" забить смог лишь Артём Ашаев. Конечный результат - 11:8 в пользу клуба из Астрахани. Напомним, предыдущий поединок с астраханскими ватерполистами закончился со счетом 14:8 в пользу красно-белых. И теперь решающая встреча за право выхода в финал чемпионата состоится 29 марта в Волгограде. На этот раз права на ошибку у волгоградцев уже не будет.





Иван Тюгаев





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